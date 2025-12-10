Graziani: “Vanoli ha bisogno di tempo, sono convinto che risolleverà la Fiorentina con il suo carattere”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina: “Obbligati a parlare di retrocessione perché è sotto gli occhi tutti che niente funziona e nemmeno con Vanoli la Fiorentina si sta svegliando, rimango fiducioso perché conosco il nostro valore e so che mancano tante partite. Bisogna trovare la medicina per farla curare ma magari prima o poi ci arriviamo alla soluzione.”

Prosegue: “Bisogna capire di che paura parliamo perché ci sono alcune che ti tengono attento ed altre che ti pietrificano come capita con i giocatori viola perché cercano di fare il minimo, ma così facendo sbagliano spesso piuttosto che svoltare. I giocatori sono quasi gli stessi per questo c’è da trovare l’ingranaggio da correggere perché l’anno passato sono arrivati sesti.”

Su Vanoli: “Sta confermando questo modulo perché sa che i giocatori lo conoscono bene e non voleva fare tanti stravolgimenti per perdere tempo. Conta la motivazione con cui entri in campo, quindi andrei sulla testa piuttosto che sull’assetto. Deve lavorare quotidianamente con pazienza cercando di capire dov’è l’errore senza troppe pressioni e pure i tifosi devono essere pazienti.”