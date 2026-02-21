Graziani: “Ranieri e la fascia? una storia che non mi piace, gli è stato fatto un torto”

Durante la trasmissione “Il Salotto dello Sport” su RTV38, Ciccio Graziani ha analizzato il momento dell’ACF Fiorentina, partendo dal successo in Polonia in Conference League.

“Il risultato è stato netto anche se la squadra polacca non mi è dispiaciuta ed ha avuto occasioni. La Fiorentina delle riserve ha giocato una buona partita e la vittoria dà autostima. E in Conference quest’anno non ci sono squadre di grandissimo livello di qualità e si potrebbe pensare ad una finale. Fare questo tipo di turnover ti dà poi la possibilità di mettere i migliori in campionato. I giocatori in campo erano sì importanti ma c’era un buon turnover e questa vittoria porta entusiasmo per affrontare il campionato. Oggi saremmo retrocessi ma mancano 13 partite e la risposta che la squadra sta dando ci dà fiducia”.

Per Graziani, i segnali incoraggianti non mancano: “Nelle ultime 10 partite la Fiorentina ha raccolto buoni punti, peccato per la prima parte di stagione, ma ho sempre detto che la qualità è alta e serve solo il coraggio di affrontare le partite senza timori, se ci riesce i presupposti tecnici per cogliere la salvezza ci sono”.

L’ex attaccante non nasconde però le perplessità sulle cause della stagione complicata: “No, l’unica sensazione è che nonostante la campagna acquisti sia stata di miglioramento per l’attacco, Dzeko non è servito neanche di passaggio, Kean non era più lo stesso, Gudmundsson va a corrente alternata e da Piccoli mi aspettavo di più perché si è fatto coinvolgere dal clima negativo. Però io sono fiducioso che possa venire fuori la qualità”.

Particolarmente netto il giudizio sulla vicenda legata a Ranieri: “Ora è tornato ma è una storia che non mi piace, quando gli è stata tolta la fascia gli è stato fatto un torto, è andato in crisi ed ha fatto errori come gli altri giocatori in fase difensiva nonostante una difesa che era la stessa dello scorso anno”.

Infine, un passaggio su Fazzini e sulle nuove soluzioni offensive: “Ha avuto un paio di infortuni che lo hanno condizionato ma per me Fazzini è un trequartista e lì abbiamo Gudmundsson. Poi l’arrivo di Solomon ci ha dato quell’imprevedibilità che nessuno dei due aveva saputo darci, con lui siamo migliorati”.