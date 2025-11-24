Graziani ottimista: “La Fiorentina non retrocederà, è una squadra costruita per stare tra le prime 6-7”

L’ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la situazione in casa viola: “A fine mercato ho applaudito il mercato fatto per i giocatori messi a disposizione, anche se oggi il campo mi smentisce perché la Fiorentina è ultima, bisogna guardare in faccia la realtà che oggi è questa. Però, la Fiorentina non può retrocedere e non lo farà”

Sono convinto che abbia dei valori, specie dopo avere visto la partita contro la Juventus, in cui ha lottato con impegno e determinazione. È una squadra costruita per le prime sei, sette posizioni”.