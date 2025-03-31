Graziani: "Non capisco perché Dodo voglia tenere segreto l'obiettivo, la Fiorentina vuole la Champions"

L'ex attaccante della Fiorentina e della Roma ha analizzato la gara di ieri tra i viola e i nerazzurri di Gasperini

A RTV 38 Ciccio Graziani ha commentato la vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta per 1-0 con gol di Kean: "La partita è stata equilibrata e la Fiorentina ha fatto un primo tempo ottimo di grande qualità in cui poteva segnare anche più di un gol, poi la rete è arrivata da una grande giocata di Kean che ha approfittato di un errore di Hien e poi si è involato benissimo in porta, il secondo tempo mi è piaciuto meno invece perché ci siamo abbassati troppo e abbiamo corso qualche rischio eccessivo perché loro sono cresciuti, ma era normale aspettarselo e abbiamo retto bene."

Su Dodo e le sue dichiarazioni: "Non capisco perché nascondersi, che senso ha dire che l'obiettivo è segreto. Lo sappiamo bene che la squadra è ambiziosa, quindi perché i giocatori stanno zitti. Dodo doveva dire la verità ovvero che la Fiorentina lotta per la Champions e che questo è il traguardo ambito. Lo vogliono tutti, ci vuole una maggior consapevolezza dei mezzi e ammettere che siamo in ballo per qualcosa d'importante."