Graziani: “In Italia quando un giovane sbaglia viene subito punito. Comuzzo ne è l’esempio”

Oggi a Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante Ciccio Graziani parlando dei ragazzi giovani in Italia: “Comuzzo è regredito, un anno fa lo voleva il Napoli e la Fiorentina chiedeva 40 milioni. Abbiamo...

Oggi a Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante Ciccio Graziani parlando dei ragazzi giovani in Italia: “Comuzzo è regredito, un anno fa lo voleva il Napoli e la Fiorentina chiedeva 40 milioni. Abbiamo deciso di tenerlo per farlo diventare il pilastro della difesa, invece quest'anno prima è diventato il capro espiatorio e poi è finito in panchina. Ha sbagliato come tutti, eppure ha pagato più degli altri. In Italia quando un giovane sbaglia viene punito, anziché difenderlo e dargli altre possibilità. Ci sono grandi club italiani che non hanno dei centri sportivi in cui formare i loro giovani, li vanno a prendere in altre regioni o addirittura all'estero. Non si insegnano più la tecnica e i valori dello sport ai giovani, vedo ragazzini di quattordici anni costretti a fare la ripartenza dal basso. Questo è uno scandalo”.