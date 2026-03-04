4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:16

Graziani: "Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo"

Graziani: “Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo”

L'ex attaccante viola è intervenuto per commentare la brutta situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta con l'Udinese

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “L’Udinese è fisica e se indovina la partita ti fa male, ma noi non ci siamo stati e non capisco il perché. Per la Fiorentina è stata una giornataccia che non si può permettere ora perché le giornate scarseggiano e pure il Torino si è allontanato con la vittoria. Ce la giochiamo solo con 3 squadre per salvarci.”

Prosegue: “Adesso sono sicuro che se ne rendono conto della nostra situazione e forse l’unica difficoltà che possiamo avere è che non siamo abituati a queste partite e questo ti fa bloccare mentalmente. Nell’ambiente l’aria è pesante, però devi salvare la baracca in ogni modo perché è troppo importante per la Fiorentina rimanere in A.”

Su De Gea: “Forse ha capito male la domanda e ha sbagliato la risposta per quello perché è un ragazzo troppo intelligente per dire una cosa così illogica. Di certo ha sbagliato tutta la stagione e mi pare impaurito, Vanoli può pure decidere di metterlo fuori se lo pensa giusto.”

Su Vanoli: “Quando le cose vanno male, si vorrebbe distruggere tutto, ma non mi pronuncerei su questo perché ha preso una squadra non sua e non ha molte colpe per questo pessimo momento. In più, non vedo uno capace di venire qua e fare meglio di lui perché in giro non c’è e non è Vanoli il problema della Fiorentina.”

 

 

 

