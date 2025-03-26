Graziani: "Se la Fiorentina vuole crescere, deve studiare il modello di calcio dell'Atalanta"

L'ex giocatore viola ha detto la sua opinione riguardo a vari temi collegati al mondo Fiorentina dopo la vittoria sulla Juve

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante viola Ciccio Graziani che ha detto la sua riguardo a vari temi del mondo Fiorentina: "Domenica la Fiorentina avrà una sfida difficile come tutte le gare da qui alla fine perché i punti pesano il doppio e non c'è più tempo per rimediare. Se perdi dei punti ora, rischi di restare fuori davvero da tutto, devi giocare queste 9 partite come se fossero delle finali per l'Europa League."

Sui giovani viola in ottica mercato: "Se arrivano cifre importanti, nessuno è insostituibile. Per me se il Napoli ti avesse offerto 35 milioni per Comuzzo, allora ce lo avrei portato io subito là perché è un ragazzo giovane che ha fatto solo 20 partite in campionato. Se avessi ceduto Comuzzo, avresti potuto comprarne un altro al posto suo anche a meno soldi e non avresti perso niente. Nel calcio moderno le cose sono cambiate, si va molto più veloce e se non sei Totti o Del Piero, allora puoi partire serenamente."

Sulla Fiorentina: "La squadra è forte e ha delle potenzialità molto buone, non va stravolta in estate perché ha un'ossatura buona che ci permette di sognare anche più in grande l'anno prossimo, va ritoccata e basta però spero davvero che lo zoccolo duro sia confermato ampiamente. Dobbiamo toglierci delle soddisfazioni perché questa società se lo merita per quanto ha investito e per quanto crede nella Fiorentina."

Su Fiorentina e Atalanta: "I bergamaschi sono una società forte con dei dirigenti bravissimi e se fossi nella Fiorentina studierei questo modello perché sanno fare le cose benissimo e se vuoi crescere devi imparare dai migliori. La Fiorentina deve provare ad imitare il loro modello di calcio per arrivare a scopi importanti."