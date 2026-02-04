Graziani: “Buon mercato, ma il vero problema è che nessuno rende come l’anno scorso. Col Toro serve vincere”

L’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Dal mercato sono arrivati giocatori capaci di dare competitività. Penso sia stato un buon mercato. Rugani? Non ti fa la differenza ma può farti un buon contributo; hai preso un giocatore che aumenta il livello numerico e la qualità del reparto difensivo. Se ci fosse un’emergenza lo metterei dal 1’, altrimenti lo porterei in panchina per poterlo inserire a partita in corso”.

“La Fiorentina, per 9/11, è la stessa dello scorso anno. La differenza? Un anno fa rendevano al 100% quest’anno no. Gosens, Ranieri, De Gea, Gud, Kean.. nessuno di loro è quello che abbiamo visto lo scorso campionato. A settembre, sulla carta, eravamo più forti dell’anno prima solo che poi è il campo a parlare, basta guardare il Napoli: ha vinto un campionato per poi arrivare decimo l’anno successivo”.

Su Dragusin: “Alla fine cosa cambia tra lui e Rugani? Forse l’età, ma i giocatori che dall’Italia vanno via prima i poi tornano sempre. Dragusin poteva starci come acquisto ma poi devi fare i conti sulla tua realtà e la tua posizione di classifica preoccupa anche chi deve venire”.

Sulla Conference: “Cosa dobbiamo fare? Le belle statuine, andare fuori e pensare al campionato? Per me dove c’è la possibilità di giocare e vincere dobbiamo provarci”.

Sulla gara col Torino: “Una partita importante specialmente per la Fiorentina. Per la viola c’è un solo risultato, se non vinci diventa tutto più difficile anche dal punto di vista psicologico. Resto convinto che questa squadra abbia delle qualità enormi; se a Napoli portavi a casa un pareggio non sarebbe stato un risultato ingiusto. Il Torino con la vittoria contro il Lecce ha dato un piccolo salto alla classifica ma resta in una situazione ibrida in cui non sai mai quello che può succedere.