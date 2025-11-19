19 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:21

Graziani: “Il rendimento di Kean è ai minimi storici, non ci saremmo mai aspettati due gol in 10 gare”

Mirko Carmignani

19 Novembre · 14:39

Aggiornamento: 19 Novembre 2025 · 14:39

L'ex attaccante viola è intervenuto in radio per parlare dell'avvicinamento alla sfida di sabato sera contro i bianconeri

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina in vista del match con i bianconeri: “Adesso è importante non perdere, bisogna fare minimo un punto in ogni gara quindi sia con la Juventus che a Bergamo, non parto battuto sabato, ma so bene che sarà difficile perché non viviamo un bel momento e abbiamo una delle peggiori difese del campionato. Stiamo vivendo un incubo perché non ci saremmo mai aspettati di essere ultimi dopo 11 gare anche perché abbiamo una squadra forte e dobbiamo essere fiduciosi per forza.”

Prosegue: “Sarà una sfida anche tra singoli tipo sarà stuzzicante vedere il duello tra le punte con Kean che è sotto il minimo storico con due gol fatti e basta e questo ci fa capire perché la Fiorentina va così male, ma sono sicuro che a breve uscirà il sole anche per lui, mentre Vlahovic vive un momento di risveglio dopo vari periodi complicati.”

Sui giocatori: “Non bisogna dare alibi a nessuno perché dobbiamo aiutarci tutti con il massimo dell’impegno, Pioli è stato mandato via ed era inevitabile, ma adesso sta a loro con tutta la loro professionalità riuscire a risollevare il futuro della Fiorentina. A me è dispiaciuto che con Pioli non siano andate bene le cose perché credevo in lui. Per il resto nessuno ha fatto delle partite da sufficienza con tanta paura in ogni ruolo.”

