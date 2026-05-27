Graziani: "Kean può rimanere alla Fiorentina solo se pensa al calcio e non alla musica o alla moda"

L'ex attaccante viola ha parlato del futuro del giocatore gigliato

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha espresso chiaramente il suo punto di vista sul momento dei viola e sul valzer delle panchine:

"Il giudizio su un allenatore dipende sempre e solo dai risultati. Tutti erano felici di Pioli e guardate com'è andata. La verità è che se un allenatore ottiene risultati è bravissimo, in caso contrario viene criticato. Ad oggi possiamo solo dire che Grosso, tra gli allenatori emergenti, è uno dei migliori, uno che faceva comunque giocare bene la sua squadra. Non mi preoccupa l'allenatore, mi preoccupa la squadra che gli verrà messa a disposizione".

Graziani ha poi voluto rassicurare l'ambiente sull'appeal del club e ha mandato un messaggio chiaro a Moise Kean: