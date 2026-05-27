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Graziani: "Kean può rimanere alla Fiorentina solo se pensa al calcio e non alla musica o alla moda"

L'ex attaccante viola ha parlato del futuro del giocatore gigliato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 14:32
Graziani: "Kean può rimanere alla Fiorentina solo se pensa al calcio e non alla musica o alla moda" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha espresso chiaramente il suo punto di vista sul momento dei viola e sul valzer delle panchine:

"Il giudizio su un allenatore dipende sempre e solo dai risultati. Tutti erano felici di Pioli e guardate com'è andata. La verità è che se un allenatore ottiene risultati è bravissimo, in caso contrario viene criticato. Ad oggi possiamo solo dire che Grosso, tra gli allenatori emergenti, è uno dei migliori, uno che faceva comunque giocare bene la sua squadra. Non mi preoccupa l'allenatore, mi preoccupa la squadra che gli verrà messa a disposizione".

Graziani ha poi voluto rassicurare l'ambiente sull'appeal del club e ha mandato un messaggio chiaro a Moise Kean:

"Nonostante gli ultimi risultati, la Fiorentina resta un club appetibile per i calciatori. Ha un grande centro sportivo, una piazza che vive per il calcio, una società storica. Il fatto che Grosso fosse un difensore non significa niente: guardate Kompany come fa giocare bene il Bayern Monaco. Kean? A me piacerebbe che rimanesse, a patto che abbia la testa sul campo e non sulla moda o sulla musica".

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