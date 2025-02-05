Graziani: "Zaniolo non può essere il cambio di Kean, a Firenze la sua ultima spiaggia"

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino ha parlato anche di Zaniolo oggi nel suo collegamento in Radio oltre a varie tematiche

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per commentare il mercato viola: "Mercato buono che migliora la Fiorentina e la rende più forte, peccato non possano giocare da subito, ma domani per l'Inter non sarà facile vincere perché anche senza i nuovi, i viola danno fastidio. La Fiorentina può lottare tranquillamente per un piazzamento europeo, non specifico quale ma ci siamo. Casomai un attaccante in più poteva fare comodo perché Zaniolo è un ibrido e non può essere un centravanti, magari riproveranno con Beltràn più avanti. Chiaramente lo dico, non dobbiamo guardare né Milan né Juve perché sono un'altra cosa rispetto a noi ed il mercato che hanno fatto lo fa vedere. Le nostre concorrenti sono la Lazio, il Bologna, la Roma e l'Atalanta che potrebbe perdere qualcosa."

Su Comuzzo: "Il ragazzo era da tenere, può crescere molto ancora e a giugno può valere anche di più. Se a giugno Comuzzo riceve ancora più soldi, può tranquillamente andare. Nel calcio moderno non si trattiene nessuno e se arriva la Juventus di turno è giusto darglielo. Non guardiamo che è la Juve perché se paga, va bene darglielo."

Su Bove: "Non sarà banale per lui domani. Lui è un ragazzo eccezionale, è sempre positivo, ma vi immaginate che cosa prova ogni volta che scende in campo e non può giocare a calcio. Si starà chiedendo cosa farà in futuro e non è facile perché anche lui non può darsi delle risposte. Avrà una tristezza immensa nel cuore."