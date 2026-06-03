Graziani: "Kean va confermato, ma non lo lascerei da solo, ha bisogno di un compagno in attacco"

L'ex giocatore di Torino e Fiorentina ha parlato di Moise Kean e del futuro

L'ex bomber della Fiorentina Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione sulle dinamiche attuali del club viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "La formula con cui si acquistano i giocatori, che sia un prestito o un trasferimento a titolo definitivo, passa in secondo piano; la priorità è tesserare elementi validi, che abbiano personalità sul terreno di gioco e che sposino appieno la filosofia della società. Durante la passata stagione eravamo convinti di aver allestito una rosa di altissimo livello, ma il verdetto del rettangolo verde è stato ben diverso. L'apporto di Dzeko è stato inesistente, Piccoli ha mostrato grossi limiti... insomma, gli investimenti fatti non hanno pagato minimamente".

Successivamente, l'ex attaccante si è soffermato sulle manovre del reparto offensivo e sugli impegni degli azzurri: "Davis dell'Udinese è un profilo che stimo parecchio, tuttavia la mia preferenza sarebbe quella di confermare Kean e affianargli una punta capace di dialogare bene con lui, replicando l'intesa vista in Nazionale con Retegui. Riguardo alla selezione italiana, credo sia giunto il momento di dare massima fiducia ai talenti di casa nostra, e mi fa davvero piacere vederli protagonisti in questi due test amichevoli".