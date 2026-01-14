14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:42

Sentite Graziani: "La Fiorentina la vedo benissimo. Questa squadra è più forte dello scorso anno"

Sentite Graziani: “La Fiorentina la vedo benissimo. Questa squadra è più forte dello scorso anno”

14 Gennaio · 12:41

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 12:42

ACF Fiorentinagraziani

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è stato intercettato da RadioFirenzeViola a Pitti Uomo, queste le sue parole:

“La Fiorentina la vedo benissimo. Ero fiducioso prima che aveva 6 punti dopo 14 partite, figurati se non lo sono adesso. Prima o poi le qualità che hai devono venire fuori. Stanno cambiando tante cose, nuovi acquisti e in campo si vedono cose migliori. Purtroppo la stagione è andata. Ma io continuo a dire che questa squadra è più forte di quella dell’anno scorso. Guardate l’attacco: l’anno scorso non c’era nessuno, Nzola, Beltran e Kean, quest’anno ci sono Dzeko e Piccoli in più. Peccato che Kean quest’anno non riesce a metterla dentro neanche con le mani.

Il nuovo modulo?
“Non sono i moduli che fanno vincere le partite, ma mettere un assetto più adatto ai calciatori aiuta sicuramente”

Domenica c’è Bologna-Fiorentina, i rossoblu sono in crisi..
“Il risultato sarebbe stato scontato un mese e mezzo fa, ora la Fiorentina se la può anche giocare. Il gol preso sul finale a Co o rischia di essere una mazzata.”

Che ne pensa dei nuovi acquisti viola?
“Brescianini ha caratteristiche che mancavano. Peccato per quella traversa, se segna diventa subito l’idolo di Firenze.”

