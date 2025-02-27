Graziani: "La Fiorentina sembra in vacanza, il rischio di arrivare noni alla fine è alto"

L'ex attaccante viola ha criticato le pessime prestazioni della Fiorentina in questa parte cruciale della stagione

A Radio Sportiva Ciccio Graziani ha detto la sua sulla Fiorentina in questo momento di crisi dopo le sconfitte con Inter, Como e Verona: "Le squadre dietro stanno migliorando e hanno ricucito il gap che avevano dalla Fiorentina come la Roma che è veramente in forma dopo un pessimo avvio oppure lo stesso Bologna che ti potrebbe sorpassare così come il Milan che resta una squadra forte e di alto livello nonostante i problemi interni. Io sono preoccupato perché le sconfitte sono arrivate in un modo orribile sia col Como che a Verona, sintomo di una difficoltà immane nell'atteggiamento. I giocatori entrano in campo molli e non sanno cosa fare in campo, non hanno grinta e convinzione. La Fiorentina sembra in vacanza ed il rischio di arrivare nono è alto e sarebbe un fallimento."