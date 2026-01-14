Graziani: “Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare”

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: “Il vantaggio sul Bologna che si può avere è che non mi sembra in grande forma, adesso ci arriviamo meglio noi rispetto al Bologna che ha pareggiato all’ultimo a Como ed avrà una botta psicologica importante.”

Prosegue: “Sono più fiducioso perchè vedo un buon mercato e un po’ d’aria fresca nel gruppo, ci salveremo e l’ho sempre pensato poi chiaramente la stagione rimarrà negativa perché gli obiettivi erano ben diversi all’inizio, ma la salvezza metterà tutto a posto.”

Su Kean: “Sono convinto che tornerà a segnare perché è uno che sa fare gol e di sicuro lo rifarà. Purtroppo la stagione ha influenzato pure lui e ora non fa gol manco con le mani, mentre un anno fa era infermabile. So che ha qualche dolorino e forse questo lo condiziona, ma aiuterà la Fiorentina a salvarsi.”

Su Brescianini: “Ci mancava uno come lui a centrocampo perché ha fisicità e poi si sa inserire, queste caratteristiche non le aveva nessun centrocampista viola e ora il reparto è più completo anche se qualcosa manca ancora.”