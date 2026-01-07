Graziani: “Kean è imprescindibile per la Fiorentina, Vanoli lo doveva mettere prima con la Cremonese”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex calciatore viola Ciccio Graziani per presentare la partita di stasera con la Lazio: “Non bisogna più guardare l’avversario né la classifica perché non sarebbe possibile vedere una squadra forte come la Fiorentina all’ultimo posto, c’è da ragionare gara per gara e dobbiamo fare più punti possibili per toglierci dalle sabbie mobili quanto prima.”

Su Kean: “Il suo gol cambia la stagione, andava messo prima e non capivo perché Vanoli non lo stesse inserendo in campo perché è un giocatore troppo importante per noi, quindi la Fiorentina non se ne può privare.”

Sulla Lazio: “Sono in emergenza ed è evidente, dobbiamo approfittarne alla grande perché non hanno l’attacco titolare tra infortuni e cessioni, però rimane una squadra da non sottovalutare perché hanno un allenatore bravo. Abbiamo due risultati su tre perché non disdegnerei un punto a Roma in queste condizioni perché ci dobbiamo salvare e un pareggio ti fa migliorare comunque la classifica, è importante giocare cercando di fare una buona prestazione.”

Su Paratici: “Lui lavora già per la Fiorentina e farà dei cambiamenti in rosa tra acquisti e cessioni perché bisogna rinfrescare il gruppo con nuovi elementi in grado di fare al caso della squadra. Solomon è un ottimo prospetto che ha preso lui e che abbiamo visto che ha ottima qualità sulla fascia.”