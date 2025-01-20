Graziani: "Chi critica Italiano è in malafede o non capisce nulla di calcio. Aveva squadra più debole"

Ciccio Graziani ha parlato di Italiano che alcuni tifosi della Fiorentina non ricordano con affetto nonostante un grande lavoro svolto

Ciccio Graziani, ex centravanti della Fiorentina degli anni 80, ha parlato a RTV38 per commentare la grande attenzione che c'è per Vincenzo Italiano da parte di una parte dei tifosi viola, queste le sue parole:

"Chi critica o attacca Italiano non capisce nulla di calcio oppure è in malafede, poi può stare simpatico o antipatico, a me personalmente non stava molto simpatico ma non si può discutere l'allenatore oppure dire che non abbia fatto bene, anzi. Lui alla Fiorentina ha fatto grandi cose con una rosa più debole e ci siamo tolti delle belle soddisfazioni"

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