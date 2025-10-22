Graziani: “La Fiorentina ha grandi limiti mentali, ma deve essere Pioli a dare una scossa”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Ciccio Graziani per parlare del brutto momento dei gigliati: “Mi aspetto un po’ di turnover perché giochi ogni 3 giorni e devi far riposare qualcuno, ma domani devi vincere per ridare un minimo di serenità a questa squadra anche in virtù di domenica con il Bologna, chiaramente sarà Pioli a decidere chi cambiare.”

Su Gudmundsson: “Domani deve giocare dall’inizio per mettere minuti e per cominciare a farci vedere qualcosa visto che per ora non ha fatto vedere nulla, quindi va schierato dal primo minuto per dargli fiducia.”

Sulla Fiorentina: “Occorre avere pazienza perché la squadra è stata rafforzata ed è meglio dell’anno scorso, quindi era lecito aspettarsi tanto come una posizione tra le prime 5, però ora i risultati non stanno arrivando. Dobbiamo aiutare tutti questo gruppo perché una svolta dovrà arrivare come accaduto con la Roma l’anno scorso, resto fiducioso e credo che potremo levarci delle soddisfazioni. Adesso dobbiamo solo tirarci fuori da quella zona di classifica e cominciare a risalire.”

Prosegue: “La testa fa tanto se non tutto, i nostri limiti sono mentali perché abbiamo grandi valori tecnici, ma dobbiamo ritrovarci tutti insieme cercando di avere un altro umore e questa scossa la deve dare solo Pioli toccando le corde giuste. Se la testa non è tranquilla, è dura fare tutto.”