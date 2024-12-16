Graziani: "L'esultanza di Italiano? Non era il contesto giusto. Non è più nel cuore dei tifosi fiorentini"

Quel gesto gli ha precluso la possibilità di avere una parte di cuore dei tifosi fiorentini

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha commentato il gesto di Vincenzo Italiano al triplice fischio di Bologna-Fiorentina. Queste le sue parole:

"Ho visto solo l'esultanza a fine partita e in fondo la posso anche capire, ognuno è libero di esternare il proprio entusiasmo per la vittoria di una partita. Però non era il contesto giusto: primo, perché giocavi contro una squadra che hai allenato per 3 anni e che comunque ti ha regalato qualcosa di importante, non c'è dall'altra parte Palladino che poverino ha avuto un lutto e per questo non poteva essere in panchina a dirigere la sua squadra. Magari esci da vincitore, vai negli spogliatoi a festeggiare come ti pare. Quel gesto di Italiano gli ha precluso la possibilità di avere una parte di cuore dei tifosi fiorentini, adesso quella parte del cuore è sparita in un attimo. La gente non ha apprezzato questo suo comportamento.

La partita? Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo battagliato con loro. Nel secondo tempo non siamo rientrati con la concentrazione e il carattere giusto. Loro hanno modificato qualcosa, hanno cambiato qualcosa in mezzo al campo. Io non mi sarei presentato con quell'assetto tattico, con 4 attaccanti: perché è inutile che gioco con Beltran a sinistra che fa tutto che fa meno che l'attaccante, a questo punto ci metto Mandragora o Richardson. Gli attaccanti sono andati un po' in difficoltà. La Fiorentina deve andare un acquisto: Folorunsho magari, un centrocampista di qualità come Bove. Magari ci puoi mettere Sottil in quella zona di campo. Io penso che deve andare a prendere un centrocampista di qualità. Rigore non concesso? Non lo so, l'impressione è che poteva starci. Perché non richiamare l'arbitro al VAR per vedere se ci fosse stato il contatto. Ha preso una decisione (Fabbri, ndr.) però doveva andare a rivederlo al VAR".

Zazzaroni difende Italiano: “Ma quale mancanza di rispetto, lasciamo liberi gli allenatori di esultare”

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