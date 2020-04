Le previsioni più attendibili sono quelle di poter procedere con le visite di idoneità dal 24 aprile per cominciare gli allenamenti dal 4 maggio e le partite dal 24 o dal 31 giocando ogni tre giorni. Ovviamente a porte chiuse e non è escluso che vengano evitate le zone più a rischio come Milano, Bergamo e Brescia. Lo riporta Tuttosport.