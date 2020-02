Questo l’intervento di Rino Gattuso nel post gara di Napoli-Torino:

Pensa che questi rinvii delle altre gare possano inficiare la regolarità del campionato?

“Massimo rispetto per le vittime, ma non sono d’accordo. Bisogna dare regolarità, non ha senso giocare una gara oggi ed una il 13 maggio perchè le situazioni cambiano. Il campionato è falsato in questo momento, giocare tra un mese o due sono partite totalmente diverse. Giocare con squadre che non giocano da due settimane è totalmente diverso rispetto a chi gioca. Ci sono tanti soldi in ballo, si poteva aspettare. Bisogna fare le cose fatte bene, non è uguale giocare in momenti differenti”.

Tuttomercatoweb.com