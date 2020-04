“Noi calciatori non sappiamo ancora quando riprenderà il campionato. In Italia è un periodo molto delicato – ha detto Riccardo Sottil in una diretta Instagram questo pomeriggio – la salute è la priorità ora, il calcio è in secondo piano. Quando si ripartirà ho sentito che probabilmente si giocherà a porte chiuse fino a dicembre almeno, i tifosi ti danno una marcia in più senza sarà strano… il calcio senza tifosi… non è sicuramente lo stesso, loro ti danno calore ed entusiasmo. Dopo questa brutta emergenza sono sicuro che l’Italia ripartirà bene. La mattina un’ora e mezza mi alleno, delle volte anche al pomeriggio”.