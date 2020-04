“L’Italia non è tutta uguale a livello di contagi, varia geograficamente – ha detto a Radio Punto Nuovo il membro del consiglio esecutivo dell’OMS e consigliere del Ministro della Sanità Speranza Walter Ricciardi -. Il centro-sud non ha avuto l’esplosione terribile che è avvenuta al nord ma la gente viaggia e parla, ci sono zone dove si contano ancora 100 morti al giorno. Stiamo proponendo di giocare al centro sud, le aree vanno differenziate. Non ha senso vietare le attività dove non ci sono casi, per esempio in Basilicata. Suggeriremo di variare i provvedimenti in base alle aree geografiche”.