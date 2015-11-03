Notizie Oms Fiorentina

La smentita della UEFA: l'OMS non ha mai spinto per lo stop al calcio fino al 2021
22 aprile 2020 20:29
Ricciardi dell'OMS: "Stiamo proponendo di giocare il campionato al centro-sud, le aree vanno differenziate"
17 aprile 2020 18:48
Coronavirus, Speranza: "Le misure restrittive dureranno ancora, non solo di qualche giorno"
29 marzo 2020 23:55
OMS e FIFA: "Coronavirus, lo sport deve seguire le scelte prese dai Governi"
13 marzo 2020 17:53
L'Organizzazione mondiale della sanità: "Il Covid-19 è una pandemia". E ringrazia l'Italia per le misure prese
11 marzo 2020 18:29
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