L’OMS non ha mai raccomandato la sospensione del calcio fino al 2021: la UEFA, attraverso un proprio portavoce, ha voluto smentire la notizia circolata ieri in Brasile e diffusa dalla rivista Veja, che avrebbe fatto riferimento ad una videoriunione tra i due organismi dello scorso 16 aprile naturalmente in risposta alla diffusione del Coronavirus in Europa. Al contrario, insieme alle 55 federazioni partecipanti, la UEFA sta discutendo le modalità di ripresa dei campionati, in accordo con i protocolli sanitari nazionali.

Tuttomercatoweb.com