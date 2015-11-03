Notizie Ricciardi Fiorentina

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Ricciardi: "Una bolla per la Serie A è un'ipotesi fattibile. Il protocollo va modificato, ora è peggio di marzo"
27 ottobre 2020 20:15
Ricciardi dell'OMS: "Stiamo proponendo di giocare il campionato al centro-sud, le aree vanno differenziate"
17 aprile 2020 18:48
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