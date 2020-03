La FIGC, nel consiglio federale straordinario in programma oggi a Roma, rassicurerà i club sul fatto che la stagione arriverà al traguardo, non più il 24 maggio, data prevista per l’ultima giornata, ma un po’ più in là. Due giornate più lo spazio dei recuperi rimasti. Il campionato si ferma, ma l’ipotesi che lo faccia definitivamente non viene presa in considerazione. La riporta La Stampa.