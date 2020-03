Ecco alcuni estratti dell’intervista di Gravina, presidente FIGC al Corriere dello Sport: “Ho fiducia di salvare anche i campionati. Abbiamo una dead line. È il 30 giugno. Scadono contratti, assicurazioni, licenze. Finisce l’anno calcistico. Quanti giorni servono per terminare il campionato? Dai 45 ai 60 giorni. In due mesi portiamo tutto a termine con certezza. Se pure iniziamo a maggio, si può fare. Penso che congelare una classifica sia l’errore da evitare. Bisognerà in caso trovare una formula che salvi la competizione, direi playoff e playout”.