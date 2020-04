La prossima sarà una settimana decisiva. Per il calcio, infatti, è arrivato il momento di capire non tanto quando potrà ripartire ma soprattutto come. Insomma, si farà una sorta di conta. Anche se occorre registrare che il fronte del sì ha incassato qualche adesione in più rispetto a qualche settimana fa: ad esempio il Bologna, e soprattutto la Juventus, neutrale in precedenza, ora è entrata nel gruppo dei favorevoli, sin dall’inizio guidato da Lotito.

Ora insomma, c’è una maggioranza più sostanziosa. Unica indecisa la Sampdoria, ma da contrario adesso Ferreto è almeno disposto a discuterne. Il più battagliero resta Cellino, che ha promesso addirittura di non schierare nemmeno suo Brescia, tra gli oltranzisti c’è anche Cairo. Altri come Inter e Milan non si sono esposti.

La Fiorentina ora sarebbe nel fronte del sì insieme a Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Verona, Parma, Sassuolo, Lecce, Juventus e Bologna.

Lo riporta Il Corriere dello Sport.