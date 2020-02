Un no secco agli eventi sportivi aperti al pubblico per evitare gli assembramenti: è la posizione espressa da Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza nella emergenza legata alla riduzione in Italia del Coronavirus. “La prima strategia è non far incontrare persone in situazioni in cui sono a stretto contatto tra di loro, seppure all’aperto, come allo stadio. Giocare a porte chiuse è la strada giusta, affinché il campionato non venga falsato. È un provvedimento preso per almeno le prossime due settimane”. Lo riporta Il Corriere dello Sport.