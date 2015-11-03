Notizie Salute Fiorentina

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Sottosegr. salute: "A luglio i tifosi possono tornare allo stadio: distanziamento, termoscanner e niente abbracci"

12 giugno 2020 19:01

Cons. della Salute: "Giocare a porte chiuse è la giusta soluzione per non falsare il campionato"

25 febbraio 2020 12:22

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