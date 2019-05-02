Labaro Viola

Sky Sport, Mattia Caldara potrebbe saltare la partita contro la Fiorentina per infortunio al ginocchio

Secondo Sky Sport, Mattia Caldara il difensore del Milan ha lasciato il centro sportivo in stampelle.Il difensore centrale rossonero, che era da poco tornato dopo un altro lungo infortunio, sembra ave...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 22:03
Sky Sport, Mattia Caldara potrebbe saltare la partita contro la Fiorentina per infortunio al ginocchio -
News
Fiorentina
Milan
Campionato
Caldara
Condividi

Secondo Sky Sport, Mattia Caldara il difensore del Milan ha lasciato il centro sportivo in stampelle.

Il difensore centrale rossonero, che era da poco tornato dopo un altro lungo infortunio, sembra aver accusato un problema al ginocchio durante l'allenamento di oggi.

Potrebbe saltare la gara al Franchi contro la Fiorentina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok