Sky Sport, Mattia Caldara potrebbe saltare la partita contro la Fiorentina per infortunio al ginocchio
Secondo Sky Sport, Mattia Caldara il difensore del Milan ha lasciato il centro sportivo in stampelle.Il difensore centrale rossonero, che era da poco tornato dopo un altro lungo infortunio, sembra ave...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 22:03
Secondo Sky Sport, Mattia Caldara il difensore del Milan ha lasciato il centro sportivo in stampelle.
Il difensore centrale rossonero, che era da poco tornato dopo un altro lungo infortunio, sembra aver accusato un problema al ginocchio durante l'allenamento di oggi.
Potrebbe saltare la gara al Franchi contro la Fiorentina.