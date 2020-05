Qual è il piano B della FIGC? Playoff e playout in caso di nuovo stop al campionato. A quel Pino, le prime sei squadre giocherebbero i playoff scudetto, le prime due direttamente in semifinale. Poi la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta. I playout? Le ultime sei si giocherebbero la salvezza. Gli 8 club al centro della classifica potrebbero sfidarsi per l’Europa League, in questo caso verrebbe tirata in ballo anche la Fiorentina. Lo riporta Repubblica.