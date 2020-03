Queste le parole rilasciate da Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina a La Gazzetta dello Sport: “Sul mercato ho la mia idea. E non è molto favorevole: secondo me, una chiusura al 31 dicembre è impensabile. Dobbiamo capire come va risolta questa situazione dettata dal coronavirus. Poi, eventualmente, penseremo ai campionati e alle coppe. Il mercato viene dopo: serve chiarezza. Si pensa a come finire la stagione, indipendentemente dal modo e dai tempi: ok, posso anche capirlo, ma a patto di non “rovinare” l’inizio della successiva. Allo stato attuale, diventa impossibile ipotizzare un rientro in campo con questa emergenza. Sul mercato «extra-large» conserva parecchi dubbi… “Non servirebbe a nulla, consideriamo la storia: quanti colpi vengono ufficializzati nell’ultima settimana? Con 120- 150 giorni a disposizione, chiunque penserebbe: “Va beh, lavoriamo con calma: ab- biamo tutto il tempo.. Basterebbe un solo mese? “Non lo escludo, ma voglio essere ripetitivo: la priorità è fare ordine su questa stagione, che in teoria è ancora in corso. Tutti gli altri discorsi sono successivi”.