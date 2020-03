La Nazione in edicola oggi fa il punto sulla possibile evoluzione dello scenario in Serie A, a fronte dell’emergenza Coronavirus. Il Consiglio Federale si riunirà tra due lunedì per decidere le misure da porre in atto, ma le ipotesi sembra essere sostanzialmente due: chiusura anticipata del campionato – se la pandemia continuerà ad imperversare – oppure playoff e playout in caso di riapertura tardiva. In questa ipotesi le squadre coinvolte potrebbero essere quattro, sei, oppure otto. Solo nell’ultimo caso sarebbe coinvolta anche la Fiorentina, che andrebbe a giocare contro il Brescia, proprio la squadra da affrontare a inizio aprile (il 4 o il 5) in caso di riapertura del campionato.