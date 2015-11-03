Notizie Playout Fiorentina

La Serie A rischia, l'inizio potrebbe slittare al 4 ottobre. Spunta l'ipotesi playoff e playout
20 agosto 2020 23:28
Playoff e playout, la Fiorentina potrebbe avere una clamorosa opportunità, ma occhio anche alle spalle...
09 giugno 2020 14:33
Gazzetta, Playoff e playout? La maggior parte dei club è contraria. L'ipotesi resta sullo sfondo
26 maggio 2020 13:13
Gravina: “Le ipotesi sul campionato sono tante. Playoff sono un’idea marginale”
20 marzo 2020 16:22
Serie A, le società hanno deciso: si riparte il 2 o il 16 maggio. Ci saranno playoff/playout se...
17 marzo 2020 12:44
Nazione: Fiorentina tra playout e chiusura del campionato, ecco gli scenari
12 marzo 2020 11:08
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