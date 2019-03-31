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La Fiorentina Women's trionfa 4-2 con la Florentia. Goal anche per Ilaria Mauro

La gara tra la Fiorentina Women's e la Florentia è terminata 4-2. Rete nel secondo tempo di Ilaria Mauro su assist di Alia Guagni. Espusa l'attaccante Bonetti della Fiorentina per fallo di reazione ne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 14:22
La Fiorentina Women's trionfa 4-2 con la Florentia. Goal anche per Ilaria Mauro -
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La gara tra la Fiorentina Women's e la Florentia è terminata 4-2. Rete nel secondo tempo di Ilaria Mauro su assist di Alia Guagni. Espusa l'attaccante Bonetti della Fiorentina per fallo di reazione nel secondo tempo. La Fiorentina sorpassa il Milan e torna seconda in classifica a 49 punti dietro alla Juventus.

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