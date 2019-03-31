La Fiorentina Women's trionfa 4-2 con la Florentia. Goal anche per Ilaria Mauro

La gara tra la Fiorentina Women's e la Florentia è terminata 4-2. Rete nel secondo tempo di Ilaria Mauro su assist di Alia Guagni. Espusa l'attaccante Bonetti della Fiorentina per fallo di reazione ne...

La gara tra la Fiorentina Women's e la Florentia è terminata 4-2. Rete nel secondo tempo di Ilaria Mauro su assist di Alia Guagni. Espusa l'attaccante Bonetti della Fiorentina per fallo di reazione nel secondo tempo. La Fiorentina sorpassa il Milan e torna seconda in classifica a 49 punti dietro alla Juventus.