Queste le parole rilasciate a Telelombardia dal presidente della FIGC Gabriele Gravina: “L’ideale sarebbe finire il campionato entro il 30 giugno altrimenti in via straordinaria si potrebbe arrivare anche al 30 luglio per finire la stagione. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di non portare a termine il campionato, avremmo tolto la speranza a tutti i tifosi. Dobbiamo essere convinti di ripartire il 3 maggio oppure qualche settimana dopo”.