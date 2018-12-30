La "Domenica Bestiale" chiude col botto. Grandi nomi per l'amichevole di Firenze..
Come di consueto Italia 7 in occasione della fine dell’anno organizza il calcetto con grandissimi ospiti a “Domenica Bestiale”
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2018 15:39
Come di consueto Italia 7 in occasione della fine dell’anno organizza il calcetto con grandissimi ospiti a “Domenica Bestiale” in onda dalle 14.45 sul canale 17 del digitale terrestre. In studio Manfredi Pontello, Fabrizio Manfredini e Massimiliano Mugnaini.
Al campo per la partita odierna, presso “Via Andrea Del Sarto” in Firenze:
Gaetano Gennai, Lotti, Alberto Di Chiara, Matteo Renzi con il figlio Francesco, Gabriele Caldieron, Francesco Flachi, Leonardo Sottani.
Arbitrerà Simone, il figlio di Gino Menicucci ex arbitro di Serie A della Sezione di Firenze.