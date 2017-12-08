Nani: "Fiorentina, il mercato di Corvino è giusto. Pioli ha bisogno di tempo, vedrete. Veretout? Sapevo..."

Il ds del Brescia, Gianluca Nani, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Quello della Fiorentina è un nuovo progetto. Il cambiamento crea sempre dei dubbi, ma è giusto aver svoltato du...

Il ds del Brescia, Gianluca Nani, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Quello della Fiorentina è un nuovo progetto. Il cambiamento crea sempre dei dubbi, ma è giusto aver svoltato durante l’ultimo mercato. Non bisogna mai preoccuparsi di chi vendi, ma essere attenti ai giocatori con cui sostituisci i partenti e la Fiorentina lo ha fatto. Pioli è un allenatore progettuale, gli va dato tempo. Corvino ed i Della Valle sono persone in gamba, sono certo che porteranno la nave in porto. Veretout? Lo conoscevo, sapevo che era un buon giocatore. Mi aspettavo questo rendimento. E’ un ottimo giocatore, sarà importante per la Fiorentina”.