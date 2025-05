PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER

De Gea 6 Non può nulla sul gol di Lucca, il tiro è troppo potente. Para bene a fine primo tempo su un tiro potentissimo da fuori area. Nel secondo tempo nessuna parata

Comuzzo 7 La prima disattenzione arriva dopo pochi secondo dall’avvio della gara quando è troppo superficiale nel fare un retropassaggio di testa che per poco non si trasforma in un assist per l’avversario. Dopo questa disattenzione nel primo tempo non perde più un duello, si lancia anche in fase offensiva, difende bene. Ma la meraviglia la fa quando attacca e segna con un tacco meraviglioso

Pablo Mari 6,5 Duella con coraggio contro Lucca, fa valere il suo fisico in tante occasioni. Il suo salvataggio su Davis al minuto 81 è di vitale importanza e vale oro per la Fiorentina

Ranieri 6 Si fa valere, non si sottrae mai a nessun duello, cerca di essere utile anche con gli inserimenti in fase offensiva, cerca di essere pericoloso anche sugli sviluppi dei calci d’angolo

Dodò 6,5 Il primo gol di Fagioli nasce da una sua giocata sulla catena di destra, mette una quantità infinita di cross nel mezzo. Gli avversari non lo prendono mai

Mandragora 6,5 Ogni volta che ha la palla tra i piedi cerca la verticalizzazione, inizialmente non è preciso ma poi serve una grande palla a Kean sul finire del primo tempo. Sul gol di Fagioli è bravo a non smetterci di credere

Richardson 6 Vivace nel primo tempo, incide nel fare dare il rosso a Bijol, nel secondo tempo non è velocissimo nel fronteggiare Kabasele che segna il 2-2. Poteva fare molto meglio per gli spazi che aveva a disposizione, ci riesce quando serve l’assist per il gol di Comuzzo

Fagioli 7,5 Colui che pulisce tutti i palloni della manovra viola, fa un tocco in meno rispetto ai compagni, è più veloce, nel primo tempo non è sempre preciso. Il secondo tempo inizia con un gol di pregevole fattura, mettendola all’angolino. Ma la sua gara è ricca di giocate di qualità, prende letteralmente in mano la squadra

Gosens 6,5 Senza palla è sempre molto prezioso, i suoi movimenti sono sempre utilissimi e mettono in costante pericolo la retroguardia friulana. Il tedesco però non è sempre preciso tecnicamente fino a quando fa l’assist per il gol di Kean in cui è geniale nel mettere la palla dietro

Beltran 5,5 Nel primo tempo fa quello che può, spesso in inferiorità numerica contro i difensore friulani. Nel secondo tempo è meno brillante. Nel complesso non si rende mai pericoloso

Kean 7 Nel primo tempo ha un paio di volte la palla per segnare ma spreca e colpisce anche il palo da ottima posizione, per 35 minuti del secondo tempo sembra spegnersi, si vede meno, fino a quando non segna il terzo gol della Fiorentina che porta la vittoria

Gudmundsson 5,5 Entra quando la squadra ha disperato bisogno di segnare, si costruisce una grande occasione ma tira troppo centralmente