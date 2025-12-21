La Fiorentina travolge l'Udinese, finisce 5-1 al Franchi. Prima vittoria in campionato per i viola

Gudmundsson in grande spolvero, Kean firma la doppietta

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 18 ospita all'Artemio Franchi di Firenze, l'Udinese di Konsta Runjaic, in una gara che è fondamentale per le speranze salvezza dei gigliati. I viola, ancora a secco di vittorie in questa stagione, devono cambiare rotta dopo il ko nello scontro con l'Hellas Verona.

PRIMO TEMPO- Al 3’ rischia l’Udinese con Okoye sull’attacco di Fagioli. Al 6’ Kabasele tenta la conclusione dalla distanza, De Gea para. Al 7’ Mariani estrae il rosso per Okoye che travolge Kean che si era avventato sul pallone, confermata l’espulsione, al suo posto entra Sava per Kabasele. Resta a terra dolorante il centravanti della Fiorentina, poi rientra l’allarme in casa viola. Mandragora calcia la punizione ed accarezza la traversa, brivido per l’Udinese. Al 12’ Mandragora controlla il pallone in area e calcia ma senza trovare la giusta coordinazione. Cresce la Fiorentina con il passare dei minuti. Al 15’ cross dentro di Parisi per Kean che non trova lo specchio. Al 19’ ottima azione della Fiorentina, Gudmundsson entra nel campo e calcia sul palo lungo, islandese sfortunato colpisce il palo interno. Viola ad un passo dal vantaggio. Al 21’ Mandragora su calcio di punizione grazie anche ad una deviazione trafigge Sava, 1-0 Fiorentina al Franchi. Al 23’ guizzo di Zaniolo che calcia, palla deviata in corner da Mandragora. Al 27’ buona azione della Fiorentina, Gudmundsson allarga per Ndour e scarica per Mandragora che non trova lo specchio della porta. Al 30’ l’addio in profondità di Ranieri per Kean che stoppa il pallone di petto e calcia, palla sul fondo. Al 38’ accelera Zaniolo e calcia sul secondo palo. Al 39’ Zanoli stende Ranieri, giallo. Al 40’ ammonito Parisi. Al 42’ con una sterzata Gudmundsson spiazza i giocatori dell’Udinese, l’islandese mette palla all’incrocio e firma il 2-0. Al 45’ Ndour calcia, Solet si immola e respinge il tiro. Al 46’ sassata di Kean, palla respinta dal difensore friulano. Al 47’ tacco di Gudmundsson per Fagioli che calcia senza trovare lo specchio. Al 50’ Dodò dietro per Fagioli che crossa dentro, colpo di testa vincente di Ndour, 3-0 Fiorentina. Al 51’ Bertola calcia dalla distanza, palla in curva.

SECONDO TEMPO- Al 53’ si ferma Mandragora al suo posto Fortini. Uscita precauzionale dal campo per l’8 viola, niente di grave. Al 55’ Parisi calcia e colpisce il palo in pieno, tap-in vincente di Kean e 4-0 Fiorentina. Al 63’ Fagioli in profondità per Kean che prova il pallonetto, palla sul fondo. Al 64’ giallo per Ranieri. Al 65’ doppio cambio Udinese, fuori Davis e Ekellenkamp, dentro Buksa e Gueye. Al 66’ gran botta dalla distanza di Solet che la piazza, 4-1. Al 68’ sciocchezza di Solet, gran gol di Kean, doppietta per lui. Al 75’ Gudmundsson vicino alla doppietta. All’81’ fuori Comuzzo e Fagioli, dentro Viti e Nicolussi Caviglia. All’85’ giallo per Caviglia. Dopo 3’ di recupero, arriva il triplice fischio di Mariani. La Fiorentina batte 5-1 l’Udinese e conquista la prima vittoria stagionale in serie a.