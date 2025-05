La Fiorentina scende in campo per l’ultima giornata di campionato in casa dell’Udinese, calcio di inizio ore 20.45. Palladino deve fare a meno di Folorunsho e Zaniolo, mentre recupera Cataldi. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri, Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens, Beltran, Kean