Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi

La Serie A torna protagonista in questo sabato che, tra un’ora, porterà in campo anche la Fiorentina contro la Juventus. Nel frattempo, alle 15 il Bologna di Italiano si è imposto a Udine per 3-0 grazie alla doppietta di Pobega e al primo gol rossoblu di Bernardeschi.

L’Udinese parte meglio nella prima frazione e non sfigura, ma l’occasione più importante capita al Bologna: Orsolini ha la chance dal dischetto, ma Okoye indovina l’angolo e respinge. Nella ripresa, però, il copione si ribalta. Al 54’ Orsolini si riscatta servendo un perfetto assist a Pobega, che con il piatto batte l’estremo difensore bianconero.

Passano cinque minuti e stavolta è Okoye a commettere un grave errore regalando il pallone allo stesso Pobega, che ne approfitta e firma la doppietta personale. Nel finale arriva anche il primo gol in rossoblù di Bernardeschi: da pochi passi chiude definitivamente il match e consegna a Italiano un successo pesante.