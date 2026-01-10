10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:15

Il Pisa aggancia la Fiorentina a quota 13, a Udine finisce 2-2. Il racconto

Mirko Carmignani

10 Gennaio · 17:18

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 17:44

Pisaudinese

I friulani non superano il Pisa nel match pomeridiano di questo sabato pomeriggio dopo essere stati avanti

Si è concluso con un pareggio il match che interessava di più la Fiorentina del pomeriggio, infatti Udinese e Pisa è finita 2-2 con i gol di Kabasele e Davis e di Tramoni e Meister per i toscani. Con questo punto, il Pisa aggancia la Fiorentina a 13 punti ma con una gara in più in coda alla classifica insieme anche al Verona.

Partono bene gli uomini di Gilardino che trovano il gol con Tramoni in avvio e creano tanto. Il gol di Tramoni è molto bello, un tiro che batte Okoye all’incrocio dei pali, ma questo sveglia i friulani che trovano il pari quasi immediato con lo stacco di Kabasele su angolo battuto bene da Zaniolo. In chiusura di frazione i friulani vanno avanti con un rigore trasformato da Davis dopo un fallo di Leris su Ekkelenkamp. Al minuto 67 il pareggio nerazzurro con Meister che mette in porta una ribattuta dopo la parata imprecisa di Okoye.

Nel finale ci provano di più i toscani che colpiscono un palo sempre con Meister con un destro violento che stava per dare i tre punti al Pisa. In chiusura, sono i friulani a sprecare con Davis che manda alto da pochi passi.

