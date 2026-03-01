1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:00

Lecce e Genoa hanno già perso, le Cremonese ha il Milan: Udinese-Fiorentina è fondamentale

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Lecce e Genoa hanno già perso, le Cremonese ha il Milan: Udinese-Fiorentina è fondamentale

Andrea Pagni

1 Marzo · 12:00

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 12:00

ACF Fiorentinaudinese

La Fiorentina ad Udine si gioca una buona fetta di stagione, ha la chance di recuperare punti su tutte le dirette concorrenti

La Fiorentina giocherà domani alle 20:45 ad Udine una partita che ha un importanza enorme nella sua stagione e nella sua lotta salvezza. Calendario alla mano infatti le avversarie viola hanno tutte partite difficili o hanno già perso. Il Lecce è già caduto a Como, il Genoa ha perso con l’Inter mentre la Cremonese scenderà in campo a breve contro il Milan. Ma anche il Torino che avrà la Lazio, allungando l’orizzonte ci sono anche Cagliari e Parma che hanno pareggiato.

Andare a fare 3 punti ad Udine non è affatto scontato, i Friulani sono e restano una squadra ostica al netto del momento difficile, 3 sconfitte consecutive, e le assenze di Davis e Solet. Ma per la Fiorentina una vittoria domani vorrebbe dire fare un passo enorme verso la salvezza. Usciresti definitivamente dalla zona retrocessione, agganceresti il Genoa e per come sono messe le avversarie potresti ritrovarti 14° a 3 punti dal Cagliari.

Certo questo è lo scenario ideale ed è difficile che avverrà. Ma domani la Fiorentina ha una partita che non può sbagliare assolutamente. Anche perché prima o poi arriverà la giornata in cui saranno le altre ad avere la chance di recuperarti punti. I ragazzi di Vanoli dovranno far pesare sul campo la differenza di motivazioni e di fame, visto che l’Udinese non si gioca niente mentre noi una grossa fetta di stagione, anche con un occhio sulla Conference. Scalare la classifica ti dà la possibilità di giocartela fino in fondo

