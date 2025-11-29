Zaniolo è rinato a Udine, terzo gol in campionato e vittoria a Parma: “Udine è una piazza bellissima, sono felice”

Prosegue il magic moment di Nicolò Zaniolo, autore del gol che ha sbloccato la partita tra Parma e Udinese, contribuendo ad un’altra vittoria della squadra friulana.

Sono tre gol in dieci giornate per l’attaccante ex Fiorentina, che si sta ritrovando dopo il trasferimento in Friuli.

Ecco le parole del calciatore intervistato al termine della partita ai microfoni di Dazn:

Sul feeling con Davies:

“Io mi trovo molto bene con Keinan, perché siamo molto complementari. È forte tecnicamente e a tenere la palla, molto completo. Devo fargli i complimenti, oggi grande vittoria in un campo difficile. Siamo molto felici e dobbiamo continuare cosi'”

Sul terzo gol consecutivo in trasferta:

“Diciamo che potevo farlo anche in casa, mi piace giocare più in casa perché abbiamo un uomo in più con la nostra gente, ma anche fuori casa c’è tantissima gente. Tornare a Udine con tre punti è importantissimo oggi”.

Sul suo ambientamento ad Udine:

“Udine è una bellissima piazza, sono felice qua. Mi hanno subito accolto bene e siamo una squadra competitiva. Possiamo fare una grande stagione”.