Europa 2025: Juve in Champions, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference, Lazio beffata

Concluso il campionato di Serie A, si definisce il quadro delle squadre italiane che parteciperanno alle coppe europee nella prossima stagione. La beffa è tutta per la Lazio: i biancocelesti, sconfitti in casa dal Lecce, chiudono a pari punti (65) con la Fiorentina.

In virtù della miglior classifica avulsa, però, a sorridere sono i viola, che chiudono il campionato al sesto posto. Per il quarto anno consecutivo, infatti, la Fiorentina giocherà la Conference League. Di seguito il quadro completo.

In Champions League: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.

In Europa League: Roma, Bologna (vincitrice Coppa Italia).

In Conference League: Fiorentina.