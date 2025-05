Bucchioni: “Uno fortunato come Palladino non l’ho mai visto, dimostri di essere anche bravo”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana rilasciando alcune considerazioni sulla partita e sulla stagione viola:

“Io uno fortunato come Palladino non l’ho mai visto. La Lazio stasera ha giocato con scarsa voglia di ribaltare la gara con il Lecce. La Fiorentina stasera ha faticato anche con l’uomo in più. Questa roba qui non basta più, un’altra stagione cosi fortunata non ti ricapita più. La rosa è forte ma ora servono personalità e gioco. Rocco è come Napoleone preferisce i generali fortunati a quelli bravi. Io Palladino non lo avrei confermato, se come dici hai ambizioni forti. Se il tecnico non cresce in tutti i casi la prospettiva resta questa”

“A me piacerebbe vedere una Fiorentina dominante. Anche stasera come gioco è stata imbarazzante in 11 contro 11, parlo per quello che vedo. Con la squadra che avevamo quest’anno non siamo mai stati realmente in gioco per le posizioni che contano. Adesso ripartiamo da un tecnico fortunato, dimostri di essere anche bravo e all’altezza di questa piazza“