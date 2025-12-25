Sentite Obodo: “La Fiorentina senza l’espulsione difficilmente avrebbe vinto, l’ha persa l’Udinese”

Al Messaggero Veneto ha parlato l’ex centrocampista di Fiorentina, Lecce ed Udinese Christian Obodo e si è soffermato sul successo gigliato di domenica contro i friulani: “L’Udinese si è complicata la vita da sola perché l’espulsione ha cambiato la partita e magari senza avrebbe potuto anche non perdere. Questa squadra sa fare grandi gare contro le più forti come quando ha battuto il Napoli, ma poi si butta via contro chi sta sotto in classifica come la Fiorentina. Il rosso di Okoye ha fatto capire ai viola che avrebbero potuto vincere, ma l’inizio in parità numerica mi aveva fatto pensare che l’Udinese avrebbe potuto vincere a Firenze.”